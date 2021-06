Venerdì 4 giugno 2021 - 17:03

Il bollettino di oggi (73 i morti per COVID-19)

I dati del ministero

Roma, 4 giu. (askanews) – Ci sono state nelle ultime 24 ore in Italia 2.557 nuove persone esposte al coronavirus SARS-CoV-2 e 73 morti per COVID-19. E’ quanto si evince, in estrema sintesi, dall’odierno bollettino covid emesso dal ministero della Salute.Int2