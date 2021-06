Venerdì 4 giugno 2021 - 16:48

Il 7 giugno la giornata mondiale della sicurezza alimentare

Webinar Fao e Oms per parlare di cibo sicuro lungo tutta la filiera

Roma, 4 giu. (askanews) – Il 7 giugno 2021, le Nazioni Unite celebreranno la terza Giornata mondiale della sicurezza alimentare, guidate da due delle sue agenzie specializzate, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In occasione della celebrazione virtuale si svolgerà un evento in cui si discuterà dei modi in cui la scienza sta aiutando a innovare e mantenere il nostro cibo sicuro lungo la catena di approvvigionamento alimentare. Il tema di quest’anno per la Giornata della sicurezza alimentare è infatti “Cibo sicuro ora per un domani sano”.La conversazione si concentrerà su come la sicurezza alimentare sia vitale per le persone, le piante, il pianeta, le economie e il nostro futuro. La sicurezza alimentare è una responsabilità condivisa e tutti hanno un ruolo da svolgere, inclusi governi, industria, produttori, operatori economici e consumatori. Ciò si riflette nello slogan del giorno: “La sicurezza alimentare è affare di tutti”.L’attuale crisi globale causata dalla pandemia di COVID-19, spiega la Fao, ha sottolineato più che mai l’importanza di monitorare e affrontare la sicurezza alimentare. Ha inoltre evidenziato la necessità di adattare i sistemi di sicurezza alimentare per rispondere alle interruzioni nelle catene di approvvigionamento e garantire l’accesso continuo al cibo sicuro.