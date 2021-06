Venerdì 4 giugno 2021 - 12:16

A fuoco un bus a Roma

L'Atac: vettura in servizio da 17 anni ma cause da chiarire

CONDIVIDI SU:





















Roma, 4 giu. (askanews) – Un incendio è scoppiato questa mattina su un bus di Roma in servizio sostitutito sulla linea due. Lo riferisce l’Atac, assicurando che “non ci sono stati problemi” per i passeggeri.Il rogo si è sviluppato all’altezza di via Azuni. L’autista ha prima provato a spegnere le fiamme, per poi allertare i vigili del fuoco. La vettura era in servizio da 17 anni. Da chiarire le cause dell’incendio.Fcz/Int5