Giovedì 3 giugno 2021 - 21:10

Via il limite per i tavoli all’aperto, al chiuso non più di 6 commensali

La ministra Gelmini: "Governo e Regioni verso una sintesi positiva"

Roma, 3 giu. (askanews) – In zona bianca non ci sarà più limite di numero di persone per i tavoli all’aperto dei ristoranti, mentre al chiuso il limite sarà di 6 commensali. E’ l’orientamento del governo, stando a quanto riferiscono fonti governartive e di maggioranza. “Continuano le scelte di buon senso del Governo Draghi. Sono contento che la posizione che ho sostenuto fin da subito sull’eliminazione del limite dei 4 commensali all’aperto nei ristoranti e bar in zona bianca sia stata approvata”, ha dichiarato il Sottosegretario Nci alla Salute Andrea Costa.“Come avevo anticipato ieri – afferma Costa – questa posizione definisce e chiarisce una volta per tutte la differenza tra zone gialle e zone bianche, tra locali all’aperto e locali al chiuso. I cittadini avrebbero fatto fatica a comprendere una interpretazione ulteriormente restrittiva che sembrava non tenere conto della situazione attuale, dove la campagna vaccinale sta proseguendo spedita e il 40% degli italiani ha ricevuto almeno una dose. E’ una nuova e ulteriore dimostrazione del fatto che gradualmente stiamo recuperando le nostre libertà. Proseguiamo dunque in questo percorso, non abbassando però la guardia, utilizzando senso di responsabilità e rispettando le regole anti contagio”.“Governo e Regioni verso una sintesi positiva sul numero massimo dei commensali nei ristoranti, tanto al chiuso quanto all’aperto. La zona bianca è un ‘premio’, non avrebbe avuto senso mantenere le stesse regole previste per la zona gialla. Torniamo alla normalità”, ha scritto su Twitter la ministra degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini.Sul tema è intervenuto anche il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7: “Il ministro Speranza voleva limitare a 4 le persone al ristorante sia all’aperto che al chiuso. A stasera siamo arrivati che all’aperto non ci sono limitazioni e al chiuso si passa a 6 persone: stiamo restituendo agli italiani la libertà e il lavoro e questo lo fai se sei dentro al governo”, ha detto Salvini.red/sam