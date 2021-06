Giovedì 3 giugno 2021 - 21:13

Piacenza, furgone contro un tir: morti 5 operai a bordo

Sulla bretella di collegamento tra A1 e A21, nel comune di Fiorenzuola d'Arda

Roma, 3 giu. (askanews) – Grave incidente stradale in provincia di Piacenza: 5 persone sono morte nello schianto del furgone su cui viaggiavano contro un tir. L’incidente è avvenuto sulla bretella di collegamento tra A1 e A21, nel comune di Fiorenzuola d’Arda. Le cinque vittime non sono ancora state identificate, ma secondo i primi accertamenti della polizia stradale, si tratterebbe di 5 operai. Il furgone, in base ai primi rilievi, per cause ancora da chiarire ha tamponato un tir, e nel violento impatto le 5 persone sono morte.gtu/sam