Oggi si decide sul limite dei 4 a tavola

Riunione tecnica

Roma, 3 giu. (askanews) – Si terrà oggi una riunione tecnica per affrontare la questione del limite di 4 persone al tavolo nei ristoranti, a seguito di una richiesta in tal senso inviata dalla conferenza delle regioni.Fonti delle Regioni spiegano infatti che “l’ipotesi del limite di 4 al chiuso non è stata proposta ufficialmente alle Regioni e non trova riscontro. Nelle interlocuzioni si è fatto presente che, considerato come le decisioni assunte sino ad ora (linee guida in primis) siano sempre state condivise in un clima assolutamente collaborativo e di rispetto istituzionale, ha sorpreso che l’interpretazione del governo sul tema sia avvenuta in maniera autonoma”.Rea/Int5