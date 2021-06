Giovedì 3 giugno 2021 - 12:26

“Ancora non vaccinati 2 milioni di over 60, sono tanti” (Figliuolo)

"Tanti giovani hanno capito che bisogna avere fiducia in scienza"

Roma, 3 giu. (askanews) – “Nei prossimi giorni avremo un incremento di arrivo di vaccini che ci porteranno ad avere nel corso del mese 20 milioni di dosi, che sommate a quelle già somministrate ci porteranno davvero a dei numeri importanti dal punto di vista immunologico. Si respira un’aria nuova”. Lo ha detto a Elisir su Rai 3 il commissario all’emergenza Coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo.“La cosa bella – ha spiegato – è vedere tanti giovani che hanno capito che bisogna avere fiducia nella scienza. Il piano ha previsto subito la messa in sicurezza degli anziani: solo il 15% delle dosi andavano agli over 60 e abbiamo cambiato metodo e passo. Siamo partiti a spron battuto a cercare di convogliare tutte le somministrazioni agli over 60, i vulnerabili over 80, le persone fragili e questo ha portato, insieme a comportamenti corretti, a questo calo repentino di ospedalizzazioni e decessi”.“Degli over 60 ci mancano 2.177.000 persone: sono ancora tanti.Abbiamo 4,5 mln di over 80, 6 mln di over 70 e 7,6 mln di over 60. Un bel lavoro è stato fatto. Dobbiamo salire al 70% con gli over 60. Ora si è passati da una fase passiva, meno dinamica, a pensare alle persone titubanti, che leggono cose on line senza filtri, o non sono scolarizzati dal punto di vista informatico.Ho detto alle Regioni di cercarli, di intercettare gli over 60, specialmente i più anziani e i fragili che spesso si autodefiniscono ‘invisibili’: li dobbiamo rendere visibili alle vaccinazioni”, ha concluso Figliuolo.Sav/Int5