Mercoledì 2 giugno 2021 - 12:24

Speranza: da domani tutti potranno prenotare il vaccino

"Possiamo accelerare per superare questa stagione così difficile"

Roma, 2 giu. (askanews) – “Da domani tutti potranno prenotare il vaccino antiCovid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile. Buona festa della Repubblica a tutti”: così il ministro della Salute, Roberto Speranza, su Facebook.Ieri il commissario all’emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha detto che “a giugno daremo la spallata, è un mese di svolta: oltre 20 milioni di vaccini sono in arrivo. In queste ore stiamo distribuendo circa 3.400.000 dosi di Pfizer, il carico più grande avuto dall’Italia in un’unica mandata: dal 3 giugno si aprirà un po a tutti la possibilità” di vaccinarsi.Int9