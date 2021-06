Martedì 1 giugno 2021 - 15:27

La scarcerazione di Brusca indigna

Killer in almeno 150 omicidi, l'uomo della strage di Capaci libero dopo 25 anni

Palermo, 1 giu. (askanews) – La scarcerazione, dopo 25 anni di detenzione, dell’ex boss di Cosa nostra Giovanni Brusca ha innescato fortissime polemiche in Sicilia e non solo. Dal mondo della politica a quello dell’associazionismo sono in tanti ad aver espresso grande indignazione per un fatto che, seppur stabilito dalla legge, stenta ad essere accettato. Brusca, infatti, è uno dei volti storici della mafia corleonese, e il suo nome è divenuto nel tempo sinonimo di quella strategia stragista attuata da Totò Riina a partire dall’indomani delle condanne definitive del Maxiprocesso, e che nel biennio ’92-’93 insanguinò l’Italia lasciando una scia di decine di vittime innocenti. Nato a San Giuseppe Jato nel 1957, il suo pedigree criminale è di primissimo livello: il padre era il boss Bernardo Brusca, e i fratelli sono Emanuele ed Enzo Salvatore, capimafia di alto rango. Era ancora un ragazzino quando proprio Totò Riina lo prese sotto la sua ala protettiva facendogli da “padrino” di affiliazione, e inserendolo nella sua spietata “squadra della morte”. Insieme a killer come Leoluca Bagarella, Pino Greco, Filippo Marchese e Mario Prestifilippo, solo per citarne alcuni, firmerà alcuni degli omicidi eccellenti degli anni ’80 tra cui quello del giudice istruttore padre del pool antimafia Rocco Chinnici, il 29 luglio 1983. Citato nelle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, Brusca si rese irreperibile nel ’91, raccogliendo l’eredità del padre, nel frattempo arrestato, alla guida del mandamento di San Giuseppe Jato, e scalzando Baldassarre Di Maggio, l’uomo che con le sue confessioni il 15 gennaio ’93 avrebbe fatto arrestare il capo dei capi Totò Riina.Ma nella carriera criminale di Brusca (si dichiarerà autore di oltre 150 delitti) sono sicuramente due gli episodi che ne hanno testimoniato più di ogni altro la ferocia. Il primo è l’attentato al giudice Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Fu lui, infatti, che il 23 maggio 1992, appostato sopra la collina che sovrasta il piccolo paese di Capaci, a 10 km da Palermo, azionò il comando che sventrò l’autostrada al passaggio del corteo d’auto su cui viaggiava il magistrato: una delle pagine più buie della storia della Repubblica. Di quel commando faceva parte anche Santino Di Matteo, che dopo l’arresto decise di collaborare con la giustizia. Una scelta che però gli sarebbe costata carissima: l’uccisione del figlio Giuseppe, neanche 15 anni, dopo oltre due anni di sequestro. Autore di quell’omicidio fu appunto Giovanni Brusca, che con questo delitto dimostrò ancora una volta la spietatezza che gli valse l’appellativo di “u verru” (il porco) e di “scannacristiani”. La latitanza di Brusca finì la sera del 20 maggio 1996, quando la polizia irruppe in una villetta di Cannatello, frazione di Agrigento, dove aveva trovato riparo. Ironia della sorte, al momento dell’arresto il boss stava guardando in tv un film sulla vita del giudice Falcone e sull’attentato di cui era stato artefice.Rinchiuso in cella, e soprattutto con la prospettiva di restarci per sempre, Brusca decise quindi di collaborare con la Giustizia già poche settimane dopo la cattura. Le sue dichiarazioni, rese alle Procure di Palermo, Caltanissetta e Firenze hanno consentito l’arresto di decine di mafiosi, garantendogli contestualmente importanti riduzioni di pena. Condannato nel 1997 a 27 anni per la strage di Capaci, e nel 1999 a 30 anni per il sequestro e l’uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, dal 2000 gode dei benefici concessi ai collaboratori di giustizia, compreso il sussidio per sé e i suoi familiari. La decisione della corte di Cassazione nel dicembre del 2019, di negargli i domiciliari per la “caratura criminale” e la “gravità dei reati commessi” sono l’ultimo atto che ha preceduto la scarcerazione di ieri, avvenuta per buona condotta in anticipo di alcuni mesi rispetto alla naturale scadenza della pena.“Umanamente è una notizia che mi addolora, ma questa è la legge, una legge che peraltro ha voluto mio fratello e quindi va rispettata”, ha commentato Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso da Brusca. “Mi auguro solo che magistratura e le forze dell’ordine vigilino con estrema attenzione in modo da scongiurare il pericolo che torni a delinquere, visto che stiamo parlando di un soggetto che ha avuto un percorso di collaborazione con la giustizia assai tortuoso. La stessa magistratura in più occasioni ha espresso dubbi sulla completezza delle sue rivelazioni, soprattutto quelle relative al patrimonio che, probabilmente, non è stato tutto confiscato: non è più il tempo di mezze verità e sarebbe un insulto a Giovanni, Francesca, Vito, Antonio e Rocco che un uomo che si è macchiato di crimini orribili possa tornare libero a godere di ricchezze sporche di sangue”.Alle sue parole hanno fatto eco quelle del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci: “Sapere che Brusca è, oggi, uomo libero lascia senza parole. La legge è legge, si dirà. Ma se una norma è palesemente sbagliata va cambiata. Magari non potrà più servire per Brusca ma servirà almeno ad evitare un altro caso simile. Di fronte agli ‘sconti’ concessi a chi ha ordinato oltre cento omicidi, sia comunque serratissima la vigilanza. Per scongiurare che la libertà barattata possa, Dio non voglia, fornirgli anche la più remota possibilità di tornare ad essere il mostro che è stato”.Dello stesso tenore il commento del sindaco di Palermo Leoluca Orlando: “Questa scarcerazione richiama ancora una volta le sofferenze delle vittime e dei loro familiari e riaccende ancora più forte l’indignazione per le terribili violenze commesse da Giovanni Brusca. In questo momento si conferma quanto bisogno vi sia ancora di verità e giustizia nel nostro Paese”.Per Alberto Samonà, assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana la scarcerazione di Brusca è “una vergogna totale! Mi domando che Paese è quello in cui un feroce assassino, ancorchè collaboratore di giustizia, può uscire dal carcere, nonostante si sia macchiato di orrendi omicidi”.Anche Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Falcone, Antonio Montinaro, ha espresso la sua indignazione: “La scarcerazione di Brusca è un’offesa grandissima, non solo nei miei confronti e nei confronti di noi vittime – ha detto – e il nostro dolore, per lo Stato e per questa giustizia, evidentemente, non conta nulla.Occorre indignarsi: non solo io, tutti gli italiani devono essere mossi dall’indignazione”.Durissimo anche il commento di Giovanni Paparcuri, sopravvissuto alla strage di via Federico Pipitone, in cui morì il giudice Rocco Chinnici, e primo grande attentato a cui prese parte Brusca: “Così come ho detto altre volte, non ho mai creduto al suo pentimento e mai ci crederò. Io l’avrei fatto marcire in galera per tutta la vita per gli innumerevoli morti che ha sulla coscienza. Ma essendo in uno Stato di diritto e se la legge prevede che a questi assassini, poi divenuti collaboratori, spettano dei benefici, da buon soldato, ma a malincuore ne prendo atto e me ne faccio una ragione, anche se è molta dura…Durissima”. (Di Andrea Tuttoilmondo).Xpa/Int2