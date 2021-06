Martedì 1 giugno 2021 - 21:23

Covid, a che punto siamo secondo Crisanti

Il professore a tutto campo ad askanews

Roma, 1 giu. (askanews) – Tutti vorrebbero gettarsi l’era Covid alle spalle e dimenticarsela, ma a che punto siamo davvero adesso? “Faccio io una domanda”, risponde ad askanews Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’università di Padova, ovvero: “Supponiamo che non fosse successo il disastro della funivia del Mottarone, se non fosse successo nulla, avrebbero fatto bene a levare i freni? Cosa risponde? No. E la stessa cosa vale per l’epidemia”.Detto questo, detto tutto, ma qualcosa Crisanti aggiunge.Mentre la campagna di vaccinazione va avanti, come si può vivere quest’estate, mantenendo un equilibrio tra la sicurezza e la voglia di vacanze e libertà? “Va vissuta con responsabilità. Basta vedere cosa succede in Inghilterra, che sta due mesi davanti a noi”. Uno specchio del futuro possibile con riaperture e ri-aumento dei contagi, perché “ricordiamoci, che sia stata fatta una sola dose o due, comunque la protezione dal Covid-19 che dà la vaccinazione non è al 100%, e quando non si raggiunge l’immunità di gregge, come ancora non è stato fatto neanche in Uk, il pericolo che ci siano delle riprese di trasmissione è presente”.Innanzitutto “se si vuole raggiungere l’immunità di gregge la vaccinazione deve essere fatta anche agli adolescenti, su questo non c’è dubbio”, e qui però non si può andare del tutto lisci, secondo Crisanti, che invita a tenere presenti alcune segnalazioni arrivate dai Center for Desease Control statunitensi sui possibili effetti collaterali dei vaccini a mRna di Pfizer/BioNTech e di Moderna, con alcuni casi di miocardite emersi tra gli adolescenti e i giovani adulti. Successivamente sono arrivate anche le rassicurazioni dell’American Heart Association e dell’American Stroke Association, le quali – oltre alla necessità di chiarire il legame causa-effetto – hanno sottolineato come “i benefici superino enormemente i rischi”, “molto limitati e rari”. Ma “le segnalazioni sugli eventi avversi vanno tenute presenti”, rimarca Crisanti, aggiungendo: “Bisogna vaccinare gli adolescenti per raggiungere l’immunità di gregge, ma bisogna farlo in condizioni di sicurezza, escludendo anche la minima complicazione per possibili effetti collaterali. Bisogna stare secondo me molto cauti, con i bambini i criteri di innocuità del vaccino devono essere particolarmente elevati”.Piccola memo per chi tiene d’occhio il contatore della vaccinazioni: “La soglia dell’immunità di gregge per la variante inglese e quella indiana è circa l’85% della popolazione vaccinata, solo a quel punto si potrà essere davvero un po’ più tranquilli”.Eppure i casi in Italia sembrano diminuire, ma sembrano è proprio il punto secondo Crisanti: Ho qualche dubbio che questi numeri riflettano la situazione attuale in Italia, sono troppo pochi i test che si fanno. Invece, è evidente, sarebbe importante farli e tracciare i casi. Di nuovo stiamo perdendo un’occasione, facendo il contrario di quello che serve. Invece meno casi ci sono e più bisogna fare i test, se si vuole avere n impatto”.Il virus all’aperto si diffonde oggettivamente meno, quindi “con una buona quota di vaccinati e un po’ di attenzione potremmo anche stare stare più o meno sereni. Ma l’attenzione deve restare. Cosa si potrà fare in concreto o meno minimizzando i rischi, ovviamente dipenderà dalla situazione epidemiologica al momento. Ma l’errore da non fare assolutamente adesso è pensare che sia tutto passato. Perché ci sono ancora delle variabili che non consociamo bene e che invece hanno un impatto importantissimo; due su tutte: la durata della vaccinazione e l’eventuale comparsa di varianti resistenti al vaccino”.E non è la lotta tra ottimisti/pessimisti perché non è questo di cui si tratta: “Non sono queste le categorie in campo. Io penso che ci siano delle persone prudenti e persone che si prendono dei rischi, ma dei rischi inutili. E non è il caso di prendersi un rischio inutile visto che stiamo vicini a uscire da questa situazione e abbiamo uno strumento, il vaccino, per uscirne”. (di Giovanna Turpini).Gtu