Martedì 1 giugno 2021 - 12:36

Bassetti: vaccinare tutti i ragazzi durante l’estate

"Per farli tornare a scuola a settembre in sicurezza senza Dad"

Genova, 1 giu. (askanews) – “Approvato anche in Italia il vaccino di Pfizer per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni. Utilizziamo questa estate per vaccinarli tutti e per farli tornare a scuola a settembre in sicurezza senza più dover ricorrere alla didattica a distanza, che non è scuola”. Lo scrive su Facebook il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.“Il vaccino – sottolinea l’infettivologo genovese – è un’opportunità da cogliere anche per i più giovani per tornare a vivere come prima. Anzi meglio di prima. Più sicuri e più uniti di prima”.Fos/Int9