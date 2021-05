Lunedì 31 maggio 2021 - 08:16

Tre Regioni da oggi “bianche”. Attesa l’Aifa su vaccino ai ragazzi

Da domani in "zona gialla" cibi e bevande anche al chiuso

CONDIVIDI SU:





















Roma, 31 mag. (askanews) – Sulla base dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza venerdì scorso, dopo mesi di restrizioni sono diventate da oggi “zone bianche” Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise.Secondo quanto previsto dalle norme, in queste regioni viene meno il coprifuoco e scattano le riaperture (all’aperto e al chiuso, senza limiti di orario, mantenendo sempre tavoli distanziati di un metro) di ristoranti e bar al chiuso, piscine coperte (ma docce chiuse), parchi tematici, sale gioco e bingo, fiere, sagre, circhi, casinò, corsi di formazione e convegni. Ancora niente balli in discoteca, mentre restano sempre vietati gli assembramenti e rimane l’obbligo di indossare la mascherina sia all’aperto che al chiuso. Ok anche ai matrimoni, ma con il green pass (la certificazione su vaccino, avvenuta guarigione o tampone negativo).Da domani 1 giugno nelle “zone gialle” si potranno consumare cibi e bevande anche al chiuso, cioè seduti o in piedi al banco all’interno dei locali della ristorazione, (rispettando gli orari di coprifuoco 23-5). Da lunedì 7 giugno il coprifuoco slitterà alle 24 in tutta Italia (tranne per le regioni bianche, dove non c’è): quel giorno potrebbero essere in bianco anche Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, mentre dal 14 dovrebbe toccare a Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e alla provincia di Trento; le ultime sette regioni ancora gialle potrebbero cambiare colore dal 21 giugno, con l’inizio dell’estate.Secondo il calendario delle riaperture, sempre per le regioni non bianche è previsto dal 15 giugno il via libera ai matrimoni con cerimonia, parchi tematici e congressi; dal 21 giugno, inizio dell’estate, sparisce il coprifuoco in tutta Italia; dall’1 luglio riprendono ovunque corsi di formazione, centri benessere, sale giochi, eventi sportivi al chiuso, piscine coperte.Oggi, intanto, è attesa la pronuncia dell’Agenzia italiana del farmaco sul vaccino Pfizer per i 12-15enni, dopo l’ok arrivato dall’Ema, mentre da giovedì 3 giugno parte la campagna vaccinale di massa con prenotazioni senza fasce d’età.