Lunedì 31 maggio 2021 - 08:39

Omicidio nel centro storico di Palermo: ucciso un ragazzo

Il padre del giovane è stato condannato per mafia

Palermo, 31 mag. (askanews) – Un ragazzo di 26 anni è stato ucciso a colpi di pistola la notte scorsa nel quartiere della Vucciria, nel centro storico di Palermo. La vittima è Emanuele Burgio, ed è stata raggiunta dai sicari in via dei Cassari, la strada che collega piazza Garraffello con la Cala. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 26enne al Policlinico, dove però è morto.Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile.Il padre del ragazzo è stato condannato per mafia in quanto legato alla famiglia di Palermo centro.Xpa/Int9