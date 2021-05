Lunedì 31 maggio 2021 - 19:49

Domani il piccolo Eitan lascia la rianimazione

Fonti mediche: le sue condizioni sono in significativo miglioramento

Roma, 31 mag. (askanews) – Migliorano le condizioni del piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia della funivia Stresa -Mottarone: la prognosi è stata sciolta e domani lascerà la rianimazione.Fonti dell’ospedale Regina Margherita di Torino, dove il bambino di 5 anni è ricoverato, spiegano che “le condizioni di Eitan sono in significativo miglioramento e questa sera la prognosi è stata sciolta. È in costante miglioramento sia dal punto di vista del trauma toracico sia dal punto di vista del trauma addominale”.Sono morte 14 persone, a salvare il bambino l’abbraccio di suo padre, che lo ha protetto nello schianto della cabina della funivia, e così “nella giornata di domani il bambino uscirà dalla rianimazione e sarà trasferito in un reparto di degenza”. Eitan, che ha perso tutta la sua famiglia, genitori e fratellino nella tragedia, ha sempre accanto a sé la zia.Gtu/Pie