Dal 2 al 4 luglio a Garda il festival nazionale Spumantitalia

Incontri, degustazioni, mastarclass

Roma, 31 mag. (askanews) – Il Festival Spumantitalia, giunto alla sua terza edizione, cambia date e location. La manifestazione si svolgerà dal 2 al 4 luglio a Garda, sulle sponde veronesi del Lago di Garda. Il Festival, organizzato da Bubble’s Italia, ha già ricevuto il patrocinio del Comune di Garda, Federdoc e Assoenologi e vede l’iscrizione di molti Consorzi Vitivinicoli come quelli di Garda DOC, Monti Lessini Durello DOC, Soave DOC, Oltrepò Pavese DOCG, Asti DOCG, Acqui DOC, Abruzzo DOC, Valtenesi DOC, Prosecco DOC, Sannio DOP.Cuore della manifestazione sarà lo storico Palazzo Piccini Carlotti dove si svolgeranno incontri, dibattiti, degustazioni, talk shows, masterclass e approfondimenti che coinvolgeranno i principali attori del mondo spumantistico italiano.La kermesse ha l’obiettivo di promuovere la cultura del vino e la conoscenza di uno dei prodotti icona dello stile italiano nel mondo. La terza edizione non sarà dunque riservata ai soli operatori di settore ma sarà un vero e proprio Festival, un brindisi alla ripresa che apre a un’estate sotto il segno dell’italianità e del bel vivere.L’intero paese di Garda prenderà vita con piccoli villaggi enogastronomici nella piazza principale, eventi esclusivi, aperitivi nelle terrazze di palazzi e hotel, visite guidate nelle cantine del territorio, eventi enogastronomici nei ristoranti coinvolti per una ripresa del territorio. Tutte le attività saranno contingentate, a numero chiuso e previa prenotazione online per far fronte alle norme anti-contagio