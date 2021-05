Domenica 30 maggio 2021 - 09:32

Funivia Stresa, svolta nelle indagini: liberi Nerini e Perocchio

La decisione del Gip. Tadini ai domiciliari

Roma, 30 mag. (askanews) – Sono liberi Luigi Nerini ed Enrico Perocchio, gestore dell’impianto e direttore d’esercizio della funivia di Stresa, quando esattamente una settimana fa il cedimento della fune ha provocato una tragedia con 14 morti.E’ invece ai domiciliari il caposervizio Gabriele Tadini.La giudice per le indagini preliminari, Donatella Banci Buonamici, non ha infatti convalidato il fermo degli indagati. Secondo il Gip non sussisteva nessuna delle condizioni necessarie alla detenzione, ovvero: reiterazione del reato, inquinamento delle prove (l’impianto è stato sequestrato) e fuga.“Non sapevo dei forchettoni – ha affermato Perocchio uscito dal carcere di Verbania -. Lavoro negli impianti a fune da 21 anni e so che quella è una cosa da non fare. Sono disperato per le 14 vittime. Farò di tutto per riprendere a lavorare il meglio possibile”.Ssa