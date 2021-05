Domenica 30 maggio 2021 - 12:33

“Concordia e amore verso tutti, soprattutto gli estranei” (Papa Francesco)

Condividere gioia e sofferenza

Roma, 30 mag. (askanews) – Concordia, amore reciproco, condivisione delle gioie e delle sofferenze. È questo il centro del messaggio di Papa Francesco, prima della recita dell'Angelus, nella festa della Santissità Trinità."La bellezza del Vangelo – sottolinea il Pontefice – richiede di essere vissuta e testimoniata nella concordia tra noi, che siamo così diversi! Dei discepoli di Cristo si dovrebbe sempre poter dire: 'Sono così diversi, eppure, guarda come si vogliono bene!'. E non solo tra loro, ma con tutti, anzi, specialmente con le persone che incontrano come 'estranee' lungo la strada, ferite, ignorate, disprezzate. Il segno vivo di Dio Trinità – prosegue Bergoglio – è l'amore reciproco e verso tutti; la condivisione delle gioie e delle sofferenze; il non prevaricare sugli altri, ma operare gli uni con gli altri; il coraggio e l'umiltà di chiedere e offrire perdono; il valorizzare i diversi carismi che lo Spirito distribuisce per l'edificazione comune. Così si fanno crescere comunità ecclesiali che evangelizzano non tanto con le parole, ma con la forza dell'amore di Dio che abita in noi per il dono dello Spirito Santo".