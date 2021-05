Venerdì 28 maggio 2021 - 09:35

L’indice di contagio Rt scende ancora, da 0,78 a 0,72

Numeri incoraggianti sull'andamento della pandemia in Italia

Milano, 28 mag. (askanews) – Sono incoraggianti gli ultimi numeri sull’andamento della pandemia di Covid-19 in Italia; l’indice di contagio RT è sceso dallo 0,78 allo 0,72 a livello nazionale, anche grazie ai buoni risultati del piano vaccinale.Cala anche, in tutto il Paese, l’incidenza settimanale delle persone contagiate ogni 100mila abitanti, da 73 a 51, avvicindandosi alla soglia della fascia bianca (sotto i 50) per tutte le regioni. Fascia bianca in cui, da lunedì 31 maggio, potranno già entrare Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise.Pdf/int5