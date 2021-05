Venerdì 28 maggio 2021 - 08:35

Le Frecce Tricolori sorvolano il salone Nautico di Venezia 2021

Sabato 29 maggio 2021 l'inaugurazione della mostra navale

Venezia, 28 mag. (askanews) – Le Frecce Tricolori stenderanno il tricolore italiano sull’Arsenale di Venezia in occasione dell’apertura del Salone Nautico 2021.Il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare sulla città lagunare è previsto per sabato 29 maggio 2021 e sarà anticipato da un prova venerdì 28 maggio, da parte di due velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale.L’evento vuole ancora una volta sottolineare le eccellenze del Made in Italy in un momento storico in cui gradualmente il Paese sta ripartendo dando un nuovo slancio alle attività economiche, culturali e sociali da tempo limitate a causa della pandemia.“La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha tra i propri compiti quello di rappresentare la capacità di fare squadra dell’Aeronautica Militare e di tutte le Forze Armate – ha commentato il comandante delle Frecce Tricolori, tenente colonnello Gaetano Farina in vista dell’evento – siamo particolarmente orgogliosi di prendere parte a questo evento internazionale e di poter rappresentare il Paese in questo particolare momento di sentito e concreto rilancio, frutto di un impegno corale di tutto il Paese”.“Grazie alle Frecce Tricolori che, con il loro sorvolo non solo omaggiano il Salone Nautico e Venezia ma saranno il simbolo tangibile di una Città che vuole tornare a vivere e ad accogliere tutti coloro che desiderano venire a visitarla perché l’hanno nel cuore – ha aggiunto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro – vedere la scia Tricolore nel cielo sopra l’Arsenale sarà un’emozione unica e un grande riconoscimento ad una mostra che celebra il popolo del mare e una tradizione millenaria che oggi punta all’innovazione e alla sostenibilità. Grazie ancora a tutti voi e al vostro bellissimo gesto”.Il passaggio in volo dei velivoli delle Frecce Tricolori sul capoluogo veneto s’inserisce nelle più ampie celebrazioni del 2021 per i 1600 anni di Venezia. Un 2021 ricco di ricorrenze anche per l’Aeronautica Militare: proprio quest’anno infatti la Pattuglia Acrobatica Nazionale festeggia il 60° anniversario della sua costituzione.I velivoli Mb-339PAN delle Frecce Tricolori voleranno per la prima volta in un evento ufficiale con delle nuove livree celebrative, realizzate sugli impennaggi di coda e sui lati della fusoliera, che richiamano gli emblemi e le denominazioni delle Pattuglie dei diversi Reparti Operativi dell’Aeronautica Militare che negli anni ’50 si alternarono nel compito di rappresentanza poi assegnato al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori”, costituito sull’aeroporto di Rivolto (Ud).