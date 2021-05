Venerdì 28 maggio 2021 - 15:34

Covid, Speranza: da lunedì Fvg, Molise e Sardegna in area bianca

In arrivo ordinanza che andrà in vigore dal 31 maggio

Roma, 28 mag. (askanews) – Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 31 maggio. Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. E’ quanto rende noto il ministero della Salute.