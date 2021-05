Venerdì 28 maggio 2021 - 14:38

Covid, a Pozzuoli vaccini in riva al mare: è ‘Johnson Happy Hour’

Iniziativa sabato 29 maggio per fascia 18/29 anni

Napoli, 28 mag. (askanews) – Vaccino in riva al mare per la fascia 18/29 anni, su iniziativa dell’Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord per la serata ‘Johnson Happy Hour’ in programma a Pozzuoli sulla piazza a Mare sabato 29 dalle 18.00 in poi. L’iniziativa, volta a promuovere la vaccinazione tra i giovanissimi, sarà aperta a tutti i ragazzi in età compresa tra i 18 e i 29 anni residenti sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord che si saranno registrati sulla piattaforma della Regione Campania https://opendayvaccini.soresa.it. Verranno sottoposti a vaccinazione esclusivamente i prenotati sulla piattaforma. “L’iniziativa ha una funzione promozionale per iniziare ad avvicinare alla vaccinazione i ragazzi che ancora sono indecisi – ha detto Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord – Molti giovani in estate anticipano le vacanze e iniziano a spostarsi di più alla fine della scuola o al termine degli esami. Questa condizione è un potenziale rischio in un momento come questo; vaccinare questa fascia di popolazione significa ridurre fortemente la diffusione del virus”. Al porto di Pozzuoli nel corso della serata sarà somministrato il vaccino monodose Johnson & Johnson, la serata sarà seguita in diretta da Radio Crc.