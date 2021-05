Giovedì 27 maggio 2021 - 10:39

Vino, Boscaini: lascio una Federvini coesa e solida

Vogliamo essere protagonisti dell'economia nazionale

Roma, 27 mag. (askanews) – “Lascio una federazione coesa e solida in mano a Micaela Pallini. Speriamo a breve in una ripresa foriera di nuove possibilità e di nuovi equilibri nel paese. Vogliamo essere protagonisti attenti e coscienti dell’economia nazionale e della sua rinascita”. Lo ha detto Sandro Boscaini, ex presidente di Federvini, che pochi giorni fa ha lasciato la guida dell’associazione nelle mani della neo presidente Micaela Pallini, intervenendo per un breve saluto all’assemblea della associazione. Boscaini (Masi Agricola) ha guidato Federvini per due mandati, dal 2014.