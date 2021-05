Giovedì 27 maggio 2021 - 19:02

Triarico (biodinamica): Pac sia coraggiosa e riformatrice

Italia ha davanti opportunità sviluppo tecnologia verde

Roma, 27 mag. (askanews) – Gli indirizzi europei per il futuro dell’agricoltura prevedono il 25% di agricoltura bio entro 10 anni e la riduzione al 50% dei pesticidi. Noi biodinamici e biologici siamo già dentro, per questo ci aspettiamo che si aiutino anche gli altri agricoltori italiani, che rischiano di restare fuori se non ci saranno adeguate risorse per la transizione ecologica in agricoltura, compreso il passaggio al bio di una parte di loro attraverso una Pac coraggiosa e riformatrice”. Lo ha detto il presidente della Associazione per l’agricoltura biodinamica, Carlo Triarico, intervistato da Askanews”.“Credo che tutta l’agricoltura, come anche l’industria italiana, abbia davanti a sé un’opportunità di sviluppo della tecnologia verde – ha detto – attraverso la biodiversità culturale e produttiva delle biotecnologie contadine. Le biotecnologie sono contadine e quando restano tali avvantaggiano il produttore e non interessi esterni. Chi ha costruito la propria carriera su altri paradigmi dovrà accettare questa pluralità culturale e produttiva, che in Italia è straordinaria”.