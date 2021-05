Mercoledì 26 maggio 2021 - 07:05

Tragedia della funivia, arrestati il gestore e due dipendenti

L'ipotesi a loro carico è di rimozione dolosa dei sistemi di sicurezza

Roma, 26 mag. (askanews) – Svolta nella notte nelle indagini della funivia di Stresa in cui sono morte 14 persone: dopo lunghi interrogatori sono stati fermati per gravi indizi di colpevolezza Luigi Nerini, titolare dell’impresa che gestisce la funivia, e due dipendenti.L’ipotesi a loro carico è di rimozione dolosa dei sistemi di sicurezza: non sarebbe stato rimosso il cosiddetto forchettone usato in caso prove tecniche che, se inserito, disattiva il sistema frenante.luc/sam