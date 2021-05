Mercoledì 26 maggio 2021 - 21:29

“Sui freni fatta una scelta consapevole” (il colonnello Cicognani)

Il comandante dei carabinieri di Verbania

Roma, 26 mag. (askanews) – “La scelta è stata una scelta consapevole”. Lo ha detto il colonnello Alberto Cicognani, comandante provinciale dei cararabinieri di Verbania che ha condotto le indagini sul disastro della funivia Stresa-Mottarone, intervenuto a Porta a Porta parlando della manomissione dei freni dell’impianto.“La confessione – ha chiarito – è stata spontanea da parte del caposervzio degli impianti della funiva. È stata complicata perchè è durata molte ore. È stato un lavoro molto faticoso, duro, provante perchè a noi servivano elementi precisi, quindi abbiamo dovuto ricostruire passo passo tutto quello che è accaduto da parte di questa persone nei cui confronti è stato emesso un fermo. Ci sono volute circa dalle 17 alle 18 alle tre di notte. È stato un lavoro lungo e meticoloso fatto nel massimo rispetto anche di questa persona perchè al momento è solo un indiziato di un reato. Non siamo di fronte a dei colpevoli perchè dovranno essere valutati non da noi ma da un giudice”.“La scelta – ha detto il colonnello – è stata una scelta consapevole proprio perchè l’impianto aveva manifestato dei malfunzionamenti che impedivano l’esercizio regolare delle corse della funivia. E quindi per evitare questo è stata chiamata una società che ha fatto manutenzione ma la manutenzione non è stata sufficiente per garantire le corse regolari e quindi per ovviare a questo problema hanno scelto di impostare i blocchi dei due freni di emergenza della cabina”.“La cabina ha due freni di emergenza, sono ridondanti proprio perchè qualora dovesse venire a mancare uno dei due freni di emergenza c’è l’altro che è comunque in grado di arrestare la cabina. Motivo per cui è stato importantissimo il lavoro svolto nel pomeriggio odierno per cercare il secondo fermo, la seconda forchetta che non si trova sul relitto della cabina. E abbiamo cercato grazie alla meticolosa opera di rastrellamento fatta dagli uomini del compando provinciale dei carabinieri e dal personale volotario della protezione civile nell’area sottoposta al sequesto che è molto difficile da erlustrare ed è stato possibile in questo modo trovare la seconda forchetta”.Rbr Rbr/int5