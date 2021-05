Mercoledì 26 maggio 2021 - 17:51

Covid, D’Amato (Lazio): coinvolgimento pediatri per vaccinazione bimbi

Quando arriverà via libera da agenzie regolatorie

Roma, 26 mag. (askanews) – “Quando arriverà il via libera delle agenzie regolatorie, internazionali e nazionali, per la vaccinazione della fascia di età 12-16 anni, la Regione Lazio è pronta a “coinvolgere tutti i pediatri, ospedalieri, dei centri vaccinali, di libera scelta, perché sarà un momento particolarmente importante”. Ad annunciarlo è Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e all’Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, durante il suo saluto al 76° Congresso italiano di Pediatria, organizzato dalla Società italiana di pediatria (Sip). D’Amato ha ricordato “la tre giorni che dedicheremo ai maturandi, i ragazzi di 17 e 18 anni che devono sostenere la maturità e che l’1, 2 e 3 giugno saranno vaccinati e riceveranno in dono una copia della nostra Carta costituzionale”.Passando in rapida rassegna i risultati raggiunti dalla Regione Lazio nella campagna vaccinale contro il Covid-19, l’assessore ha detto: “Tra alcuni giorni avremo vaccinato almeno un adulto su due e nella giornata di oggi supereremo 3 milioni e 100mila somministrazioni e 1 milione di somministrazioni di doppie dosi. È un traguardo importante quello che la scienza ci ha consegnato grazie ai vaccini, sia quelli già arrivati che quelli che arriveranno presto in commercio”.Come ha detto il presidente della Sip Alberto Villani, ha proseguito D’Amato, “questo è un momento particolare anche per la professione del pediatra: la pandemia ci ha messo di fronte all’esigenza di attuare una vera e propria rivoluzione digitale e di rafforzare le reti territoriali, di cui la pediatria è un asse portante”. Gettando lo guardo oltre la pandemia D’amato ha ricordato che “c’è un’altra emergenza che coinvolge fortemente anche i pediatri: il cosiddetto inverno demografico. Ogni anno battiamo un record negativo per le nuove nascite. Su questo va fatta una riflessione approfondita perché o invertiamo la rotta o- ha concluso- avremo grandi difficoltà in futuro”.