Al via Conegliano Valdobbiadene Experience su Colline Prosecco

Dal 26 giugno al 4 luglio, 80 le proposte enoturistiche

Roma, 26 mag. (askanews) – Un nuovo format enoturistico, pensato dalla Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene per ritornare a vivere i luoghi della DOCG patrimonio UNESCO in tutto il loro potenziale, finalmente in presenza: è la Conegliano Valdobbiadene Experience, manifestazione che dal 26 giugno al 4 luglio coinvolgerà oltre 50 strutture in un unico cartellone di iniziative – oltre 80 – che integra aspetti enogastronomici, sportivi, naturalistici e culturali in un discorso d’amore e gratitudine tra turismo e territorio.Le singole esperienze si ripeteranno durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione per consentire agli ospiti di comporre un proprio percorso personalizzato, a seconda del gusto e degli interessi, senza rinunciare a nulla. Tra le proposte, picnic e cene a lume di candela tra i vigneti, wine trekking, e-bike tour, fitness e wellness tra i filari, passeggiate naturalistiche, live music in cantina, show cooking e lezioni di cucina, laboratori esperienziali, masterclass verticali (a dimostrazione che il Conegliano Valdobbiadene DOCG è un vino che può anche durare nel tempo), creazione di cocktail originali, mostre d’arte.“Poter offrire un turismo esperienziale e avere una lunga storia alle spalle da raccontare ci consentirà di offrire un evento di grande qualità”, ha spiegato Isidoro Rebuli, presidente Strada del Prosecco e Vini dei Colli di Conegliano Valdobbiadene, durante la presentazione dell’evento”. “L’evento va esattamente nella direzione di far diventare le Colline di Conegliano Valdobbiadene un’esperienza da vivere a 360° – conferma Federico Caner, assessore al Turismo Regione del Veneto. – Questa iniziativa ha colto nel segno quello che da tempo stiamo auspicando, ovvero creare una vera e propria offerta esperienziale in un territorio che offre moltissimo”.