Martedì 25 maggio 2021 - 17:25

Valtellina Casera e Bitto Dop alla conquista dello Stivale

Due denominazioni lombarde da 13 mln di fatturato in 2020 e 650 addetti

Milano, 25 mag. (askanews) – Valtellina Casera e Bitto, due Denominazioni di origine protetta alla conquista dello Stivale. Per portare questi due formaggi simbolo dell’agroalimentare lombardo sulle tavole degli italiani e al tempo stesso promuovere il territorio dove queste due Dop prendono vita. Non a caso la nuova campagna di promozione “Alle origini del gusto” ha scelto come pay-off “La Valtellina a casa tua”. Del resto, se paragonate ad altre Dop storiche come Gorgonzola, Asiago e Fontina – note a oltre il 90% degli italiani e assaggiate almeno una volta in media dal 78% – Bitto e Valtellina Casera sono molto meno note, con percentuali del 22% e del 25% e una penetrazione al consumo che scende al 13% e e al 15%. Certo nel Nord Ovest oltre la metà dei residenti (54%) le conosce (e la penetrazione al consumo è rispettivamente del 39% e 36%), ma di sicuro il potenziale di crescita è ampio ed è a questo che punta il Consorzio di tutela con la nuova campagna di promozione.Del resto quando parliamo di Valtellina Casera e Bitto Dop parliamo di “due produzioni strategiche per la Valtellina, che generano un fatturato di 13 milioni di euro e ogni anno danno lavoro a 650 persone”, come ha ricordato Franco Marantelli Colombin, il vicepresidente del Consorzio di tutela di queste due Dop registrate 25 anni fa. Se l’anno del Covid si è chiuso in sostanziale parità rispetto al precedente (l’85% del fatturato è rappresentato dal Valtellina Casera e il 15% dal Bitto) con 19.130 quintali di prodotto (17.030 per il Valtellina Casera e 2.100 per il Bitto), è grazie a una filiera che conta 133 allevamenti, 13 caseifici e 16 stagionatori per il Valtellina Casera, e 54 alpeggi produttori e 10 stagionatori per quella del Bitto. In particolare, il Valtellina Casera nell’ultimo anno ha registrato un’impennata produttiva del 20,5% nonostante la quale è riuscito anche a tenere in termini di valore.Ora questo pezzo di produzione agroalimentare lombarda è il protagonista di una campagna di promozione che è accompagnata da un piano strategico di investimenti sul territorio per il 2021-2022 del valore complessivo di 600mila euro. Le iniziative, finanziate grazie ai fondi del PSR 2014-2020, prevedono attività promozionali e turistiche sul territorio tra cui la partenza a luglio del primo cammino del Bitto e del Valtellina Casera Dop, press tour, spot televisivi e radiofonici, azioni sui social media e iniziative di marketing nei supermercati e nei punti qualità nazionali.Proprio la grande distribuzione resta il principale canale di distribuzione per il Valtellina Casera che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante a volume. “Le dinamiche di mercato innescate dal Covid – ha spiegato Marantelli Colombin – hanno portato gli allevatori a destinare meno quantità di latte per la produzione del fresco in favore di una maggiore produzione di formaggi stagionati. Nonostante i surplus produttivi, va dato atto ai nostri produttori di aver avuto la capacità di trovare costanti sbocchi di mercato per il Valtellina Casera, attraverso la GDO che rimane il primo canale distributivo. Negli ultimi tempi per questa Dop registriamo un costante un trend di crescita in termini quantitativi, con un + 26,7% negli ultimi 5 anni”.Diverso discorso è quello del Bitto Dop che, è vero, lo scorso anno ha avuto una produzione il calo (-8,7%) a 2.100 quintali contro i 2.300 del 2019. Ma in questo caso parliamo di una produzione che dipende tanto dal meteo, in quanto formaggio di alpeggio estivo, prodotto con latte crudo intero da mucche al pascolo a un’altezza minima di 1.400 metri. “A influire sul dato – ha detto ancora Marantelli Colombin – sono state due stagioni piuttosto sfavorevoli, con l’ultima, quella del 2020, che ha visto le mandrie spostarsi in alpeggio più tardi rispetto al solito. C’è da dire che la produzione del Bitto, per natura, in quanto strettamente legata all’andamento meteorologico, subisce periodicamente queste oscillazioni in termini di produttività. Ciò non influisce soprattutto sulla qualità del prodotto, soggetta ogni anno a controlli puntuali da parte del consorzio”.“La Lombardia – ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia – produce 14 dei 49 formaggi Dop italiani. I prodotti agroalimentari Dop Igp della Lombardia hanno un valore di produzione complessiva di 1,8 miliardi di euro, con una crescita del 15% all’anno nel periodo pre Covid, pari al 23,2% del totale nazionale. Bitto e Casera sono due simboli della Lombardia e dell’agricoltura di montagna. L’indagine realizzata su questi due prodotti ci dice che c’è ancora un grande potenziale da sfruttare. La Regione è e sarà in prima linea insieme al consorzio per promuovere a livello comunicativo la qualità di questi formaggi eccezionali, per farli conoscere al grande pubblico e dare così il giusto valore al lavoro degli agricoltori”