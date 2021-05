Martedì 25 maggio 2021 - 19:38

Hyundai Xcient, arriva il modello 2021 del camion a idrogeno

Fino a 400 km autonomia. Obiettivo crescere in Ue, America e Cina

CONDIVIDI SU:





















Milano, 25 mag. (askanews) – Hyundai ha rilasciato le immagini della nuova versione di Xcient Fuel Cell, il primo camion alimentato a idrogeno prodotto in serie al mondo. “Hyundai sta sfruttando più di 20 anni di esperienza nella tecnologia delle celle a combustibile per promuovere la sua visione di una società ecocompatibile a idrogeno”, ha dichiarato Jaehoon (Jay) Chang, Ceo e presidente della Commercial Vehicle Division di Hyundai.Xcient Fuel Cell 2021 è dotato di un sistema di celle a combustibile a idrogeno da 180 kW con due batterie da 90 kW ciascuna e un motore elettrico da 350 kW con una coppia massima di 2.237 Nm. Sette serbatoi permettono di caricare circa 31 kg di idrogeno, mentre il motore elettrico è alimentato da tre batterie da 72 kWh. L’autonomia di Xcient Fuel Cell 2021 è di circa 400 km. Il rifornimento a 350 bar per un pieno di idrogeno richiede circa 8-20 minuti, a seconda della temperatura ambientale. Hyundai Xcient Fuel Cell è disponibile in una configurazione rigida 6×2 e oltre all’opzione 4×2 introdotta nel modello precedente.In Svizzera dallo scorso anno sono operativi 46 Xcient che hanno percorso 750mila km con una riduzione di emissioni di Co2 pari a 585 tonnellate. Entro fine anno in Europa ne arriveranno altri 140 con l’obiettivo di raggiungere quota 1.600 camion elettrici a celle a combustibile entro il 2025. Hyundai conta di presentare Xcient Fuel Cell anche negli Stati Uniti, dove è in trattativa con diversi governi locali e aziende di logistica e in Cina dove il gruppo “sta esaminando attentamente” diverse opzioni per presentare la tecnologia a clienti aziendali ed enti pubblici. Hyundai inizierà la produzione di Xcient Fuel Cell 2021 nell’agosto di quest’anno.