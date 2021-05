Martedì 25 maggio 2021 - 19:03

Dal disciplinare a sostenibilità gelato industriale: 30 anni dell’Igi

L'industria gelatiera italiana ne produce ogni anno 200mila tonnellate

Milano, 25 mag. (askanews) – Ogni anno l’industria alimentare italiana produce circa 200.000 tonnellate di gelato confezionato. Un prodotto, e un comparto, che da 30 anni è promosso e tutelato dall’Istituto del gelato italiano.Nato nel 1991 su iniziativa delle principali industrie gelatiere italiane, l’Itituto ha avuto il merito di aver definito le regole per la produzione del gelato industriale in Italia. A fronte di un gelato artigianale che non ha ancora un disciplinare, il Codice di autodisciplina produttiva, varato nel 1993 e validato dal ministero della Salute nel 2009/2010, stabilisce gli standard qualitativi di tutti i prodotti e viene periodicamente aggiornato per adeguarsi all’evoluzione delle normative e delle esigenze dei consumatori.Nel corso degli anni, l’Igi ha fatto diverse campagne sulle informazioni nutrizionali del gelato confezionato, in relazione allo sport col Manifesto dell’alimentazione degli sportivi ad esempio, ma anche per i più giovani, ha indagato come cambiano le preferenze e le abitudini d’acquisto e consumo di questo dolce industriale, fino alla pubblicazione, lo scorso anno, di un dossier sulla nutrizione e il gelato, in collaborazione con un pool di medici ed esperti in nutrizione.Nel 2021 l’Istituto del gelato italiano si concentrerà sui principali impatti ambientali del settore in materia di energia, acqua, CO2 e rifiuti prodotti e il loro andamento negli ultimi anni in una sezione dedicata ai gelati nel “Rapporto di sostenibilità”, curato da Unione italiana food di cui l’Igi fa parte.“Il nostro obiettivo, fin dalla creazione dell’Istituto, è stato quello di diffondere e creare una corretta informazione sul gelato industriale in Italia. Ripensando agli ultimi 30 anni, si nota come si sia passati da una prima fase in cui abbiamo messo a punto il nostro Codice di Autodisciplina Produttiva, per garantire ai consumatori un prodotto sicuro; a seguire una seconda lunga fase di miglioramento continuo dal punto di vista qualitativo del prodotto che è andata di pari passo con una attività di comunicazione e informazione al consumatore, tesa a sfatare luoghi comuni che ancora esistono e valorizzare gli aspetti nutrizionali – commenta Michelangelo Giampietro, presidente Igi, medica dello sport e specialista in scienza dell’alimentazione – Oggi, con l’anniversario dei 30 anni, inizia una nuova fase in cui l’Igi si pone come interlocutore anche in ambito ambientale, con la presentazione del nostro Rapporto di sostenibilità, giunto alla sua seconda edizione”.