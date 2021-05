Lunedì 24 maggio 2021 - 11:24

Startup al femminile: le quattro vincitrici di MIA-Miss in action

Programma di accelerazione di Digital Magics e BNP Paribas Italia

Roma, 24 mag. (askanews) – BlowDevice, Genuino.Zero, SMACE, Thesis 4u. Sono le quattro startup vincitrici della terza edizione di MIA-Miss in action, il programa di accelerazione rivolto all’imprenditoria femminile promosso da Digital Magics e BNP Paribas Italia. A selezionare le vincitrici, tra le 12 startup, PMI e team di studentesse finaliste, scelte tra le oltre 90 candidature alla Call for Innovation lanciata il 29 marzo 2021, – informa una nota – è stata una commissione composta da Manager di Digital Magics, del Gruppo BNP Paribas in Italia e di CRIF e una Giuria di Esperte.BlowDevice produce e commercializza la tecnologia BlowDevice®, un’innovazione unica a livello mondiale che consente e controlla lo scambio gassoso del packaging dei prodotti ortofrutticoli, superando gli attuali limiti di permeabilità ai gas dei materiali per il confezionamento. Il dispositivo, brevettato a livello europeo e riconosciuto “key innovation” dalla Commissione UE, aumenta la vita post-raccolta e riduce le perdite per deterioramento. BlowDevice® contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale ed economica della produzione ortofrutticola e crea le condizioni per realizzare nuove opportunità di mercato.Genuino.Zero propone un nuovo modello distributivo per i prodotti locali di filiera corta: grazie alla tecnologia ed all’integrazione tra web&digital, accorcia le distanze tra campagna e città rendendo i prodotti alimentari locali ed artigianali facilmente accessibili ai consumatori urbani. Attraverso la piattaforma l’esperienza di acquisto è semplice e rapida e la spesa di filiera genuina arriva direttamente a casa.SMACE (Smart Work in a Smart Place) è il servizio che favorisce il ritrovamento dell’equilibrio vita-lavoro permettendo alle aziende e agli smartworkers di lavorare soggiornando nelle più belle località d’Italia. Vengono selezionate le migliori strutture ricettive per garantire l’ottimale svolgimento dell’attività lavorativa da remoto e l’esperienza di trovarsi in un luogo piacevole.Thesis 4U mette in collegamento aziende e università nell’ambito di temi di ricerca e innovazione. L’obiettivo è permettere alle aziende di scoprire nuovi giovani talenti mettendoli alla prova con un progetto di tesi e offrire la possibilità a tutti gli studenti di scrivere una tesi in azienda.Le vincitrici – che venerdì hanno presentato le loro idee innovative nel corso del Pitch Day – intraprenderanno ora un percorso di coaching e mentorship di tre mesi organizzato da Digital Magics che le accompagnerà nella loro crescita e le aiuterà a perfezionare il loro business model, sostenendole da un’idea “early stage” a un progetto di “go to market”. Le altre finaliste sono: Andronica, APPCYCLED, BBrand-Etnobiz, Fler, FOOTBOOKING.CLUB, TA-DAAN, WHATaECO, YOISHO RENT.Questa edizione di MIA – MIA Miss In Action ha ottenuto un grande successo, con oltre 180 startup registrate e più di 90 progetti valutati che riguardano i settori più promettenti dell’innovazione: Education, Digital Learning, New ways of Working, Fitness, Foodtech, Sustainability, Smart Home, Smart City, Smart Mobility, CSR, Health, Welfare, Well-being, Beauty, Fashion, Design, Insurtech, Digital Training, Proptech, Digital Marketing, Retail, Travel, New Space, Leisure&Entertainment.Digital Magics e BNP Paribas Italia sono state affiancate quest’anno da CRIF, azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information. Inoltre, il Comune di Milano ha sostenuto questa nuova edizione di MIA-Miss In Action rinnovando il proprio patrocinio, a cui si è aggiunto quello di alcune importanti realtà come Assolombarda, associazione delle imprese che operano nella città Metropolitana di Milano e nelle provincie di Lodi, Monza e Brianza, Pavia e Invitalia, Agenzia nazionale per lo sviluppo, e il supporto di AICEO, l’Associazione Italiana dei CEO.