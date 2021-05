Lunedì 24 maggio 2021 - 16:21

Non solo Covid: via a Campagna a tutela salute del cuore

Mettiamo il CUORE prima (della paura) del Covid

CONDIVIDI SU:





















Roma, 24 mag. (askanews) – Elevare la consapevolezza dei cittadini incoraggiando coloro che hanno sintomi di emergenza cardiaca o di ictus a cercare aiuto medico senza indugio, abbandonando la paura di contrarre il Covid-19 nelle strutture ospedaliere. Questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione globale di Global Heart Hub in collaborazione con le organizzazioni di pazienti cardiopatici di tutto il mondo, che mira a salvare vite umane e a ridurre la disabilità incoraggiando coloro che hanno sintomi di emergenza cardiaca o di ictus a cercare aiuto medico senza indugio. Cuore Italia si unisce al lavoro delle organizzazioni di pazienti cardiopatici, in una collaborazione internazionale, per creare una voce globale unificata volta a salvare e ridurre le disabilità durante la pandemia di coronavirus.Le malattie delle valvole cardiache sono ancora poco conosciute: solo il 2% degli italiani anziani è in grado di definire con precisione la stenosi aortica, la forma più comune di cardiopatia valvolare. Un motivo in più per portare l’attenzione sulle patologie valvolari cardiache anche di fronte alla paura del Covid, e soffermarsi su sintomi troppo spesso sottovalutati, ignorati o semplicemente associati alla vecchiaia.Stanchezza, attività fisica ridotta, fiato corto, dolore al petto sono i sintomi classici delle cardiopatie valvolari di fronte ai quali è fondamentale conoscerli per ri-conoscerli #Agisci – Quando il tuo cuore ha bisogno di te – #StepUp Resta in contatto con il tuo medico, Sii proattivo- È importante rispettare gli appuntamenti e non ritardare. Continuamo a condividere questi semplici ma fondamentali messaggi: #Agisci – Quando il tuo cuore ha bisogno di te – #StepUp #Ascoltalo – Il tuo cuore ti ha a cuore – #JustGo #Non Aspettare – Ogni attimo è Vita – #JustTreat.