Lunedì 24 maggio 2021 - 13:46

In Versilia la mostra-mercato sull’olio extravergine di oliva

A Pietrasanta, 3 giorni di degustazioni, talk e masterclass

CONDIVIDI SU:





















Roma, 24 mag. (askanews) – L’olio extravergine di qualità riparte dalla Versilia con il Maestrod’olio Fausto Borella, che venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 giugno chiama a raccolta a Pietrasanta in Tosscana 60 imprenditori dell’agricoltura made in Italy, provenienti da 18 regioni, per una tre giorni all’insegna dell’Oro giallo e della buona cucina, tra degustazioni, show cooking, talk, masterclass e laboratori per adulti e bambini.Saranno 40, infatti, le aziende top di olio extravergine artigianale e 20 gli artigiani del gusto presenti nei banchi d’assaggio allestiti nell’affascinante Chiostro di Sant’Agostino e in piazza Duomo.“Dopo il successo dell’anno scorso, che ha rappresentato una sorta di ‘puntata’ zero dell’evento – spiega Fausto Borella – riproponiamo una grande mostra-mercato che proclamerà la città del marmo per tre giorni capitale dell’olio extravergine di qualità e offrirà gratuitamente a tutti la possibilità di degustare, conoscere ed acquistare prodotti eccellenti della terra, anche di nicchia di cui spesso non se ne conosce l’esistenza. Il nostro intento è chiaramente quello di ridare slancio all’Italia dell’olio e al turismo e, allo stesso tempo, riaccendere i riflettori sulla cultura della buona tavola, sull’arte del convivio e sulla ristorazione della Versilia e della Toscana”.