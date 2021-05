Lunedì 24 maggio 2021 - 15:12

Il manager 50enne arrestato con l’accusa di violenza sessuale non risponde al gip

Di Fazio si avvale. Il suo difensore: "E' molto confuso"

Milano, 24 mag. (askanews) – Ha scelto la via del silenzio Antonio Di Fazio, il manager farmaceutico in carcere da venerdì 21 maggio con l’accusa di aver stordito con massicce dose di tranquillanti e violentato una studentessa di 21 anni dopo averla “attirata” nel suo appartamento di lusso di Milano, in zona Sempione, con la scusa di offrirle uno stage nella sua azienda.Il 50enne, amministratore unico della Global Farma, non ha risposto dalle domande del gip Chiara Valori nell’interrogatorio di garanzia. “E’ molto confuso e provato”, ha spiegato il suo difensore, l’avvocato Rocco Romellano.fcz