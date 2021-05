Lunedì 24 maggio 2021 - 11:27

Export, Prosciutto Toscano Dop punta su Stati Uniti e Canada

Insieme al Pecorino Toscano Dop, Usa principale mercato extra Ue

Roma, 24 mag. (askanews) – Le DOP Prosciutto Toscano e Pecorino Toscano protagoniste di una campagna triennale di informazione e valorizzazione focalizzata su Stati Uniti e Canada. Per il Prosciutto Toscano DOP, gli Stati Uniti rappresentano, insieme con il Regno Unito, il principale mercato extra UE, con una quota pari al 15% del fatturato export complessivo. Il primo webinar ha visto il coinvolgimento di una ventina tra buyer, operatori del mondo ho.re.ca., distributori e giornalisti statunitensi, con base a New York. L’iniziativa è parte integrante del progetto “Cut & Share”: una campagna triennale di informazione e valorizzazione incentrata su due prodotti DOP ambasciatori dell’eccellenza alimentare della Toscana, il Prosciutto Toscano DOP e il Pecorino Toscano DOP.“Cut & Share” è promosso dai due Consorzi di Tutela ed è co-finanziato dalla Comunità Europea: i Paesi target sono gli Stati Uniti e il Canada. Dopo la partenza nel 2020, con la partecipazione a marzo a R&C Show di Toronto, la più importante manifestazione canadese b2b dedicata al mondo del food & beverage, nel 2021 “Cut & Share” proseguirà in modalità virtuale, coinvolgendo professionisti di New York, Houston, Toronto e Montreal.Per il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP, gli Stati Uniti rappresentano, insieme con il Regno Unito, il principale Paese di destinazione dell’export in area extra UE: il giro d’affari negli Usa è pari al 15% del fatturato export. A sua volta, l’export incide per il 15% del turnover complessivo del comparto, che conta 20 aziende e circa 4.000 addetti tra lavoratori diretti e nell’indotto.Fabio Viani, presidente del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP, spiega che gli Stati Uniti sono destinati a diventare un partner commerciale sempre più strategico. “Dopo il rallentamento forzato dell’export a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, nei primi mesi del 2021 abbiamo assistito a una ripresa significativa degli ordini. Nel breve-medio periodo, l’obiettivo è quello di differenziare i canali distributivi, dialogando in particolare con i professionisti del mondo ho.re.ca.”.Nel 2012, il Consorzio di Tutela ha avviato l’iter per avere tutte le autorizzazioni alla commercializzazione del Prosciutto Toscano DOP nel mercato a stelle e strisce: all’inizio del 2013 è stata fatta la registrazione del marchio presso l’ufficio brevetti e marchi statunitense sia figurativo sia denominativo. «Un risultato estremamente significativo nell’ottica della valorizzazione e tutela della denominazione – spiega Emore Magni, direttore del Consorzio – siamo l’unico prosciutto italiano a Denominazione di Origine Protetta ad aver ottenuto questa duplice registrazione”.Il via libera alla distribuzione negli Stati Uniti del Prosciutto Toscano DOP è arrivato nello stesso anno 2013: attualmente sono tre i prosciuttifici che operano in questo mercato, Salumificio Viani, Salumificio Toscano Piacenti e Gozzi. Attualmente, il Prosciutto Toscano DOP è distribuito nelle principali città americane, in particolare sulla East Coast. Il principale canale di distribuzione è rappresentato da grocery store e delicatessen store. E’ presente nei punti vendita Eataly negli Stati Uniti, in totale sette: due a New York, gli altri a Boston, Chicago, Dallas, Las Vegas e Los Angeles.