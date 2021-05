Lunedì 24 maggio 2021 - 15:35

Camorra, minacce a Saviano e Capacchione: due condanne

Il tribunale decide anche l'assoluzione di uno degli imputati

Roma, 24 mag. (askanews) – Condannato un anno e sei mesi il boss del clan di camorra dei 'Casalesi', Francesco Bidognetti, e l'avvocato Michele Santonastaso che ha avuto un anno e due mesi di pena. E' stato invece assolto l'altro legale sotto accusa, Carmine D'Aniello. Questa la sentenza del tribunale della Capitale per le minacce rivolte in aula durante il processo di appello 'Spartacus' a Napoli, nel 2008. L'editto dei malavitosi venne rivolto contro la giornalista Rosaria Capacchione e lo scrittore Roberto Saviano. L'accusa riconosciuta dai giudici è minacce aggravate dal metodo mafioso. Come parte civile sono presenti la Federazione nazionale della Stampa italiana, rappresentata dall'avvocato Giulio Vasaturo, e l'Ordine dei giornalisti della Campania.