Domenica 23 maggio 2021 - 14:13

Incidente funivia Stresa-Mottarone, si aggrava il bilancio: 8 morti, 2 bimbi gravi

A tragedia avvenuta questa mattina

CONDIVIDI SU:





















Roma, 23 mag. (askanews) – Si aggrava il bilancio del grave incidente di questa mattina sulla funivia Stresa-Mottarone. I morti sarebbero 8 e tre feriti gravi tra cui due minori. Due bambini, secondo quanto riferiscono i media locali sono stati portati in codice rosso a Torino in elisoccorso.Una cabina a bordo della quale, vi erano dei passeggeri, probabilemnte 11, per cause ancora da accertare si sarebbe staccata, con la fune che ha ceduto in vetta prima dell’ultimo pilone. La cabina è precipitata nel vuoto. Sul posto stanno intervenendo squadre del Soccorso Alpino, del 118 e di altri enti dello Stato. A supporto delle operazioni di soccorso sono giunte anche due eliambulanze.Rbr/Pie