Sabato 22 maggio 2021 - 12:16

Falcone valorizzò la dimensione internazionale indagini (Cartabia)

Grazie alle sue idee tanti passi avanti nella legislazione

Roma, 22 mag. (askanews) – “Io credo che Giovanni Falcone fosse un uomo con una visione ampia e profonda. Ha insegnato che nella lotta alla mafia non basta perseguire il singolo reato e individuare i responsabili di crimini anche brutali; bisogna agire su tutte le articolazioni su cui si radica il potere della mafia. Quelle sociali, quelle economiche. Quelle che oltrepassano i confini nazionali. Per questo, la risposta a tale sistema criminale non può che basarsi su indagini coordinate a livello nazionale e internazionale. La dimensione internazionale che Falcone valorizzò nelle indagini su Cosa Nostra americana, seguendo i traffici della droga, ora è un dato acquisito per tutti. Così come è acquisita la necessità della cooperazione internazionale. All’epoca erano idee pionieristiche. Dietro tanti passi in avanti della legislazione e delle istituzioni ci sono le sue idee. E questo è ben presente nei contesti internazionali, come il palazzo delle Nazioni Unite a Vienna dove Giovanni Falcone è ricordato anche con un bassorilievo, che il direttore esecutivo dell’UNODC Ghada Fathi Waly ha voluto mostrarmi”. Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia nel corso di un dialogo con Maria Falcone, pubblicato oggi su Il Foglio e che verrà trasmesso domenica 23 maggio alle 20.45 su Rai Storia, per la Giornata della Legalità, nel 29° anniversario della strage di Capaci.Secondo Cartabia, “occorre lavorare, e intendo farlo, affinché sia sempre garantita una gestione efficiente delle imprese sequestrate e riportate nell’alveo della legalità”.“La società civile che si reimpossessa di ciò che la mafia si era presa. Questo è lo spirito autentico di una parte cruciale della nostra legislazione antimafia, molto ammirata dai paesi stranieri: la gestione dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate alla mafia, e poi destinate appunto a fini sociali, alla società civile”, ricorda la Guardasigilli.“L’abbraccio della mafia provoca sempre, prima o poi, la crisi e, in seguito, la fine della stessa impresa, con l’estromissione dell’imprenditore che l’aveva faticosamente messa in piedi. Alla fine, quei benefici illeciti che sull’istante sembrano favorire una fioritura, in realtà, generano una forte depressione. Sono falsi amici. Ecco io penso che questo sia un terreno in cui dobbiamo impegnarci molto: occorre lavorare – e intendo farlo – affinché sia sempre garantita una gestione efficiente delle imprese sequestrate e riportate nell’alveo della legalità – sottolinea Cartabia -. Già ora ci sono tanti esempi positivi di questi beni, di queste aziende che sono un fiore all’occhiello; ma ci sono anche casi di aziende sequestrate, poi fallite. E noi questo non possiamo permetterlo. Non possiamo permetterci che con l’arrivo dello Stato si perdano posti di lavoro. Deve avvenire il contrario, anche se quelle aziende, cresciute all’ombra dei clan, hanno spesso loro specifiche criticità, che complicano la gestione. Di sicuro, in questi territori, non dobbiamo lasciare quei vuoti, che, come Falcone ci insegnava – vengono riempiti dalla mafia a suo beneficio”.Gal/Pie