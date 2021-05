Giovedì 20 maggio 2021 - 10:19

Enogastronomia, Food Farm 4.0 aderisce all’ecommerce Foodelizia

6000 studenti parmensi coinvolti in gestione vendite online

Roma, 20 mag. (askanews) – Le prelibatezze di Food Farm 4.0, laboratorio di incontro fra scuola e lavoro che coinvolge sei istituti scolastici parmensi con capofila il Polo Agroindustriale Galilei-Bocchialini di Parma, sbarcano sulla piattaforma Foodelizia di Confagricoltura Emilia Romagna : una soluzione web avanzata che promuove la vendita di eccellenze enogastronomiche riducendo le distanze tra agricoltore e consumatore. Questa vetrina online, che raccoglie ad oggi circa 700 prodotti provenienti da 80 aziende agricole aderenti, dislocate in diverse regioni d’Italia tra cui Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, intende promuovere la digitalizzazione delle imprese abbracciando la filosofia “dal campo alla tavola”.

Food Farm 4.0 metterà in rete conserve e marmellate ma anche prodotti da forno dolci e salati, grazie all’impegno di 6000 studenti (I° e II° ciclo scolastico), che sono i veri artefici di tutto il processo sotto la guida di docenti e tecnici. E saranno sempre loro a seguire passo passo anche la gestione delle vendite online e la promozione sui social.

La forza del primo “Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità” nel settore agroalimentare, sta nel fatto che l’utile realizzato dalla commercializzazione viene interamente reinvestito all’interno della struttura per dare continuità al progetto. I prodotti sono già distribuiti in diversi punti vendita con il marchio “Bontà di Parma”. Marcello Bonvicini, presidente di Confagricoltura Emilia Romagna, si dice certo che il coinvolgimento degli studenti “farà nascere sinergie reciproche, idee e opportunità”.