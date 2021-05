Giovedì 20 maggio 2021 - 17:47

Covid, 5.741 nuovi casi in 24 ore. 164 decessi

Continua trend in discesa ricoveri anche in terapie intensive

Roma, 20 mag. (askanews) – E’ di 5.741 nuovi contagi e 164 decessi il bilancio delle ultime 24 ore secondo i dati diffusi dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. 12.816 i guariti. Prosegue il trend in calo per quanto riguarda i ricoveri (-635), anche nelle terapie intensive (-99). 251.037 i tamponi effettuati con un tasso di positività al 2,3% (+0,4%). 29.035.337 le dosi di vaccino somministrate in totale.