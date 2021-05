Mercoledì 19 maggio 2021 - 13:17

Vino, Cantina Pizzolato diventa Settimo Pizzolato Holding

7 milioni di bottiglie tutte biologiche, fatturato 2021 di 20 mln

Roma, 19 mag. (askanews) – Nasce la Settimo Pizzolato Holding, che possiede il 100% di Cantina Pizzolato srl, l’azienda vitivinicola con sede a Villorba, in provincia di Treviso, e fa da cappello all’ Az. Agricola Pizzolato Settimo, che entro la fine del 2021 vedrà l’apertura di un agri-wine bar ad ampliamento del comparto hospitality. Con oltre 7 milioni di bottiglie prodotte, 85 ettari di vigneto di proprietà, un fatturato previsto per il 2021 di oltre 20 milioni di euro e una presenza capillare in oltre 33 paesi nel mondo, l’azienda vitivinicola veneta produce vini certificati biologici dal 1991. Quattro i membri della holding: Settimo Pizzolato, Sabrina Rodelli, Federico e Stefania Pizzolato, figli di Settimo.

“Una nuova veste quella della Settimo Pizzolato Holding – commenta Settimo Pizzolato – nata dall’esigenza di potenziare l’azienda e dotarla di una struttura organizzativa moderna, efficiente e funzionale capace di cogliere le sfide del momento e di tradurle in progetti concreti, nella massima fedeltà ai valori che guidano da sempre il nostro agire: attenzione all’ambiente, alle persone e al territorio”.

“In questo ultimo anno – spiega Sabrina Rodelli – il biologico si è rivelato un segmento di mercato in ascesa. Noi ci abbiamo creduto fortemente lavorando con impegno sia in vigna, con il nostro progetto dei vitigni resistenti Piwi, sia più in generale nella conduzione dell’azienda attraverso il nostro Bilancio Sociale che è stata la nostra bussola per il nostro terzo anno consecutivo. Da un punto di vista commerciale siamo presenti nella grande distribuzione specializzata di vini biologici, settore che rientra nelle categorie di negozi alimentari con crescita a doppia cifra dei consumi, dato che conferma che il consumatore è sempre più consapevole dell’acquisto”.