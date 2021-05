Mercoledì 19 maggio 2021 - 12:21

Ristoranti: The meat market apre il terzo locale a Roma Prati

Dopo Testaccio e Nomentano, format Usa con incursioni in Sud Italia

Roma, 19 mag. (askanews) – The Meat Market a Roma, il format focalizzato sulla carne di qualità, apre un nuovo ristorante dopo quelli di Testaccio e Nomentano. Stavolta nel quartiere Prati, in via della Giuliana, in una zona della città caratterizzata da un grande fermento gastronomico e sovente foriera di novità. Carne di altissima qualità e grande attenzione verso le materie prime, soprattutto locali sono i punti di forza di un format già consolidato. Il The Meat Market nasce dall’idea di due imprenditori di origine pugliese, Anita Nuzzi e Vito Fiusco, che hanno puntato su atmosfere delle tipiche steakhouse statunitensi.

Ad occuparsi del terzo locale sarà esclusivamente Anita Nuzzi, giovane imprenditrice con alle spalle diverse esperienze nel campo della ristorazione romana. “Con l’apertura di questo terzo ristorante in Prati, cercherò di portare la mia idea di ristorazione – afferma Anita – senza dimenticare, ovviamente, l’obiettivo principale del The Meat Market, ovvero quello di offrire la carne migliore in un ambiente con un servizio da ristorante. Sappiamo che è un momento molto difficile per l’intero mondo della ristorazione – continua – ma crediamo talmente tanto in questo progetto che vogliamo dare un segnale di speranza, anche e soprattutto in questo periodo di emergenza”.

Consolidato il format, il terzo ristorante del The Meat Market ha un design minimal ed essenziale. Il menu è un viaggio nelle tradizioni culinarie di tutto il mondo, con un territorio in particolare nel ruolo di grande protagonista, il Sud Italia. Crocchette di Pulled Pork e Fried Chicken Sticks, ma anche la Burrata pugliese con prosciutto crudo e pomodorini confit e le Crocchette di Jamon Serrano, e poi pregiati tagli di carne e burger ripieni.

Grande attenzione alla carta dei vini, che integra la proposta culinaria del The Meat Market con un percorso attraverso l’enologia italiana – prediligendo piccoli produttori, soprattutto laziali – all’insegna della qualità.