Mercoledì 19 maggio 2021 - 12:05

Nasce xFarm Education, progetto per le agri-professioni del futuro

Lezioni e pratica in campo per agricoltura sostenibile e 4.0

Roma, 19 mag. (askanews) – Si chiama xFarm Education, ed è il nuovo progetto lanciato da xFarm, start up AgTech specializzata in agricoltura digitale e di precisione, che ha l’obiettivo di introdurre gli studenti delle Università e degli istituti tecnici agrari alle nuove frontiere del settore agricolo. Un settore che sta vivendo una fase di profondo cambiamento per via della digitalizzazione e di un’innovazione tecnologica sempre più prorompente. Dai sensori connessi per il monitoraggio ambientale, ai sistemi per la concimazione di precisione, passando per le guide autonome dei trattori ormai l’agricoltura è entrata a pieno titolo in quella che alcuni chiamano “Nuova rivoluzione verde”: una fase di sviluppo fatta di dati, strumenti all’avanguardia, attenzione alla sostenibilità, ambientale ed economica. Per accelerare la trasformazione del settore serve personale sempre più specializzato. Nel report “The Future of Jobs”, pubblicato dal World Economic Forum nel 2020, si stima che il 47.6% dei lavoratori del settore dovranno reinventarsi negli anni a venire. È chiaro quindi che nel prossimo futuro saranno necessarie nuove figure professionali, che al momento ancora non esistono. Fondamentali saranno gli esperti in intelligenza artificiale, robotica e sensoristica, a cui dovranno aggiungersi anche competenze in campo agronomico, economico e ingegneristico. Specialisti che dovranno confrontarsi con modelli di produzione che ancora non si conoscono del tutto. “Abbiamo sempre lavorato per fornire agli agricoltori un servizio che desse loro la possibilità di gestire l’azienda agricola a 360°. Questo ci ha permesso di entrare in contatto con le realtà più disparate e di accumulare un grande bagaglio di esperienze che ora siamo pronti a condividere con i giovani studenti”, ha raccontato Matteo Vanotti, co-founder di xFarm. Il percorso formativo si articola su due livelli: alla parte teorica, con lezioni frontali che trattano i grandi nuovi temi dell’agricoltura 4.0, si affianca la pratica sul campo con lezioni volte a mostrare l’uso e le funzionalità delle nuove tecnologie.