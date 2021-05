Mercoledì 19 maggio 2021 - 07:35

Daremo il richiamo del vaccino a turisti italiani e stranieri (Zaia)

"Coprifuoco? E' un totem, non ha più senso di esistere"

Roma, 19 mag. (askanews) – “Io non credo che ci sia quello che viene in vacanza per farsi la seconda dose di vaccino. Ma se un turista se la deve fare, è giusto che noi gliela diamo. E non soltanto agli italiani: se ci autorizzano anche agli stranieri”.

Lo afferma il governatore del Veneto Luca Zaia (Lega) in una intervista al Corriere della Sera spiegando che i turisti “dobbiamo tutelarli e coccolarli in tutte le maniere… Quante volte abbiamo parlato di vacanze sicure? E’ ora di dimostrarlo”.

Come farlo? “Si rilascia un certificato che riporta il lotto del vaccino e poi il turista potrà far registrare la vaccinazione a casa. Semmai dobbiamo smetterla di affidare le pratiche all’ufficio complicazioni affari semplici”, spiega Zaia. Il coprifuoco? “A me pare strano che resti in piedi questa cosa del coprifuoco, mi sembra diventato un totem… Per il coprifuoco non ha più senso di esistere”, peraltro “se l’origine del male è la trasmissione del virus è innegabile che ci siano molti più assembramenti di giorno che di notte”.

Vep/Pie