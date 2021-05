Mercoledì 19 maggio 2021 - 13:34

Aiab: Pnrr, non esiste transizione ecologica senza il biologico

In Italia ancora si discute del suo ruolo

Roma, 19 mag. (askanews) – “Prendiamo spunto da questo studio nella Giornata Mondiale della Biodiversità che pandemie e perdita di biodiversità sono un connubio indissolubile. Noi lo diciamo da anni: la biodiversità è un bene comune, alla base della salute del pianeta e di tutta l’umanità. A garantire la tutela della biodiversità ci può essere solo l’agricoltura biologica”. Così in una nota Giuseppe Romano, presidente di AIAB, secondo cui “ontinuare ad ignorare questo legame, talmente semplice da sfiorare la banalità, ci costerà caro, in termini sanitari, ambientali ed economici. Eppure la politica italiana sembra dormire profondamente. Un sonno che né il Green New Deal europeo né la disastrosa situazione sanitaria che stiamo vivendo da oltre un anno sembrano riuscire a scuotere”.

“Succede così che invece di confrontarci su ricerca, sostegno alle imprese, tutela dei consumatori, ancora stiamo affermando il giusto ruolo del biologico italiano all’interno del PNRR – spiega Romano – un Piano che vuole andare verso una transizione ecologica ignorando l’agricoltura bio e incentivando di contro l’ industrializzazione del comparto. A tutto questo si aggiunge il rischio molto concreto di sferrare un ulteriore attacco alla biodiversità attraverso l’apertura ai nuovi OGM travestiti da NBT. Praticamente tutto il contrario di quello che l’Europa e la salute del mondo ci chiedono”, conclude.