Venerdì 14 maggio 2021 - 16:24

“Impossibile vaccinare chi è in vacanza” (Letizia Moratti)

Questa possibilità non è stata condivisa a livello di Regioni

Milano, 14 mag. (askanews) – “Rispetto alla possibilità di vaccinare chi è in vacanza si è discusso in conferenza Stato Regioni e l’indicazione emersa e condivisa con il presidente Fedriga è che è praticamente impossibile pensare di vaccinare nelle diverse regioni perchè c’è un aspetto di distribuzione vaccini, logistica, tipo vaccino, medici che devono vaccinare senza sapere per tempo persone che devono esser vaccinate. Questa possibilità non è stata condivisa a livello di Regioni”. E’ quanto ha detto la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante una conferenza stampa sulla campagna vaccinale. “Noi come Regione – ha aggiunto – abbiamo cercato di tenere meno vaccinazioni nel periodo clou, nelle due settimane cruciali di agosto”.

“Stiamo studiando, c’è una commissione salute su questo mercoledì, il tema dei lavoratori che ritornano nelle loro regioni. Su questo c’è disponibilità della Conferenza Regioni di presentare la proposta al commissario. E in commissione salute è stato dato il compito alla Lombardia di presentare un progetto per aver un accordo tra le Regioni nel dare la possibilità a chi è stato vaccinato in una regione con la prima dose ma rientra nella propria regione di residenza di essere vaccinato lì”.

Riguardo alle fasce di popolazione che potranno prenotare prossimamente le somministrazioni, il commissario di regione Lombardia Guido Bertolaso ha dichiarato: “Noi abbiamo immaginato di aprire il 20 maggio ai 40-49 anni perchè abbiamo ricevuto previsioni di forniture di vaccini per le prossime settimane e quindi aprendo il 20 maggio le prenotazioni sappiamo che potremo garantire ai primi 40enni la possibilità di vaccinarsi all’inizio del mese di giugno”.

“Sulla base dei nostri calcoli e delle forniture dei vaccini, – ha aggiunto subito dopo – a giugno abbiamo concordato l’ipotesi di aprire le prenotazioni delle vaccinazioni ai 30-39 anni il 27 maggio”.

Int9