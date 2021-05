Giovedì 13 maggio 2021 - 13:01

Vaccini, Figliuolo: a breve apertura hub nazionali per aziende

"Saranno oltre mille, dopo aver messo in sicurezza over 80 e 65"

Venezia, 13 mag. (askanews) – “Il piano vaccinale è scienza e organizzazione, quando avrò la programmazione dei vaccini in arrivo a giugno, se coerente con la mia stima, avremo messo nel frattempo al sicuro over 80, over 65, e potremmo dare una sorta di via libera parallela su tutte le classi e multipla, aprendo hub nazionali per le aziende, a livello nazionale saranno oltre mille. A breve avrò questa programmazione allora andremo avanti e il piano ha portato frutti e benefici”.

Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 generale Francesco Paolo Figliuolo nel corso del punto stampa nella sua prima visita ufficiale in Veneto al Pala Expo a Marghera.