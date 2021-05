Giovedì 13 maggio 2021 - 20:47

Pac, Patuanelli: Italia ha mantenuto budget per vino in Ocm

Seppure leggermente ridimensionato, a 323 mln annui fino al 2027

Roma, 13 mag. (askanews) – “Il settore vinicolo continuerà a beneficiare di una organizzazione comune di mercato (Ocm, ndr.) anche nella prossima Pac, non era così scontato. L’Italia è riuscita a mantenere un budget dedicato, seppure leggermente ridimensionato, che ammonta a 323 milioni l’anno fino al 2027 di fondi Ue per sostenere lo sviluppo del settore. L’Italia si conferma così il primo Paese beneficiario del sostegno Ue per quanto riguarda il comparto vitivinicolo europeo. E non potrebbe che essere così”.

Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, durante il suo intervento in audizione al Senato in Commissione Politiche dell’UE, sulle prospettive del settore del vino nell’ambito del negoziato sulla riforma della PAC 2021-2027.

“Credo che la Pac post 2020 sia una delle sfide principali e abbiamo concentrato il nostro impegno istituzionale su questo sin dal primo giorno. Le trattative si stanno svolgendo con alcuni eventi ancora sospesi – ha aggiunto Patuanelli – ma con sostanziali passi avanti verso una decisione finale. La Pac 2020 è determinante per il futuro dell’agricoltura italiana e dell’agroalimentare. Abbiamo la massima attenzione su questa trattativa, i lavori sul pacchetto di regolamenti sull’Ocm unica sono stati constantemente seguiti per salvaguardare gli interessi del settore vitivinicolo”.

Su questo fronte, le direttrici del Governo “sono essenzialmente due: da un lato mantenere elevato il livello qualitativo delle produzioni vitivinicole e dall’altro garantire ai produttori adeguato sostegno con risorse analoghe a quelle attualmente disponibili nell’ambito del programma nazionale di sostegno”.