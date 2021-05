Giovedì 13 maggio 2021 - 07:09

Letizia Moratti sui richiami ad agosto: vaccinare fuori Regione

Vaccineremmo di più "se avessimo più dosi"

Roma, 13 mag. (askanews) – In Lombardia si contano 4,5 milioni di vaccini somministrati, il 95,5% delle dosi consegnate, e un ritmo di 85 mila inoculazioni al giorno, anche se “si potrebbe fare molto di più se avessimo più dosi”, secondo la vicepresidente della Regione lombarda Letizia Moratti che parla alla Stampa.

“Abbiamo messo in sicurezza il 98% degli ultra 80 enni e quasi l’80% dei 70 enni ha già ricevuto la prima dose”, ma per i richiami durante le vacanze “stiamo lavorando in Regione per evitare di fissare appuntamenti nel periodo clou, cioè metà agosto, quando in molti saranno in ferie. Auspichiamo una collaborazione tra regioni almeno per quanto riguarda i lavoratori lombardi. Se una persona deve fare la seconda dose mentre è in un’altraregione, allora pensiamo che debba essere quella regione a fargliela”.

Dmo/int5