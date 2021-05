Giovedì 13 maggio 2021 - 13:09

Forum Mondiale dell’Acqua, Navigli di Milano e Lago Garda candidati

Decima edizione si terrà nel 2024, la nona a Dakar nel 2022

Milano, 13 mag. (askanews) – I Navigli di Milano e il Lago di Garda sono candidati a ospitare nel 2024 il Decimo Forum Mondiale dell’Acqua. Sono due dei 15 siti inseriti nel progetto di candidatura italiana che è stato depositato a Marsiglia (Francia). Si tratta di un evento che porterebbe in Italia, secondo il geologo e presidente del comitato promotore Italy Water Forum 2024, Endro Martini, più di 100.000 visitatori, capi di Stato, rappresentanti delle Religioni di tutto il Mondo nel nostro Paese. Il Nono Forum è stato invece rimandato di un anno a causa della pandemia e si svolgerà a Dakar nel Marzo del 2022.

“I Navigli di Milano sono un sistema di irrigazione e di canali navigabili, con la città lombarda di Milano come baricentro, che collegava il Lago Maggiore, Como e il basso Ticino, aprendo le vie d’acqua della Svizzera e del capoluogo lombardo. Un sistema che in sostanza collegava l’Europa Nord – Occidentale, il Cantone dei Grigioni e parte dell’Europa nord-orientale e il Po verso il Mare Adriatico. Con il regolare regime idrico dei Navigli, vaste aree sono state irrigate e rese produttive – ha osservato Martini in una nota – raccordandosi con l’opera di bonifica iniziata dai monaci delle abbazie meridionali della città già nel X secolo”.

Quanto al Lago di Garda, affermata meta turistica ed è visitato da milioni di persone ogni anno, i promotori concentrano l’attenzione sulla galleria Adige-Garda, lunga 10 km, che permette di confluire nel Lago di Garda una parte delle acque del fiume Adige ed è utilizzata solo in caso di pericolo di allagamento nel Trentino meridionale e nelle parti attraversate dall’Adige in provincia di Verona. “Dunque sia il sistema dei Navigli ma anche quello presente lungo il Lago di Garda rappresentano un fattore originale nella comprensione della gestione della risorsa acqua” ha aggiunto Martini.

Del comitato promotore fanno parte, tra gli altri, anche il Sacro Convento di Assisi, il Comune di Firenze, Comune di Assisi, Consiglio Nazionale dei Geologi, Ispra, Protezione Civile Nazionale , Istituto Nazionale di Urbanistica, Comune di Ferrara, Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, Rotary International Club di Ottaviano, Meteo Giuliacci, Skopìa srl, Cae srl, Agronomist World Academy Foundation, Iat srl , Water Right and Energy Foundation, Triumph Group International, Archeoclub d’Italia e Centro Studi Alta Scuola dell’Umbria.